Житель Иркутска получил четыре года колонии за хищение 128 кг золота

Иркутский областной суд отменил условный срок и направил фигуранта дела о краже золота на реальный срок заключения. Мужчину осудили за кражу 128 килограммов драгоценного металла, вывезенного нелегально из Якутии, сообщил сайт «Взгляд» со ссылкой на представителей региональной прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, стоимость украденного составляет порядка 669 миллионов рублей. Вместе с сообщниками подсудимый прятал золотые слитки в автомобиле и перевозил в Иркутск.

Ближайшие четыре года осужденный проведет в исправительной колонии общего режима. Остальные участники группировки будут привлечены к ответственности позже.