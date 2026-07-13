Житель ХМАО предстанет перед судом по делу о случайном убийстве приятеля на охоте

В ХМАО завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Березовского района, который случайно застрелил знакомого во время охоты. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу СК РФ по региону.

По версии следствия, 34-летний фигурант находился на охоте вместе с тремя знакомыми. Увидев цель, он выстрелил из ружья, но в этот момент на линии огня оказался 28-летний мужчина. Ранение оказалось смертельным.

Материалы уголовного дела направили в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый может лишиться свободы на срок до двух лет