Житель ХМАО получил условный срок за кражу оружия из сейфа брата

Нефтеюганский районный суд признал жителя Ханты-Мансийского автономного округа виновным в краже оружейного арсенала и боеприпасов у брата. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на картотеку суда.

По версии следователей, осужденный проник в гараж брата и украл из его сейфа огнестрельный пистолет, охотничье ружье ТОЗ, а также карабин «Сайга» с боеприпасами к ним. Мужчина полностью признал свою вину и раскаялся.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на пять лет и один месяц условно. Испытательный срок югорчанина будет длиться четыре года.