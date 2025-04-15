Житель ХМАО получил условный срок за кражу оружия из сейфа брата

Нефтеюганский районный суд признал жителя Ханты-Мансийского автономного округа виновным в краже оружейного арсенала и боеприпасов у брата. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на картотеку суда.
По версии следователей, осужденный проник в гараж брата и украл из его сейфа огнестрельный пистолет, охотничье ружье ТОЗ, а также карабин «Сайга» с боеприпасами к ним. Мужчина полностью признал свою вину и раскаялся.
Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на пять лет и один месяц условно. Испытательный срок югорчанина будет длиться четыре года.
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