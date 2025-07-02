Житель ХМАО похитил 196 труб с нефтяного месторождения и попался полиции из-за поломки авто

В Лянторе (ХМАО) местный житель похитил 196 труб с нефтяного месторождения, расположенного на кустовой площадке в 130 километрах от поселка Горный. По информации пресс-службы УМВД по региону, мужчина арендовал спецтехнику и, представившись владельцем груза, попытался вывезти трубы. Об этом написал Ura.ru .

«В феврале этого года мужчина, проезжая в 130 километрах от поселка Горный, обнаружил трубы на кустовой площадке. Решив обогатиться, он арендовал спецтехнику, представившись водителю владельцем груза, и вывез часть труб», — говорится в сообщении пресс-службы.

По дороге машина сломалась, и подозреваемому пришлось искать другой транспорт. На въезде в Лянтор его остановили сотрудники ГАИ. Во время проверки он признался в краже. Ущерб от его действий составил четыре миллиона рублей.

В связи с этим было возбуждено уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере». Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.