Житель ХМАО до смерти избил мать в ходе ссоры

Житель Пыть-Яха во время ссоры жестоко избил свою мать. Женщина скончалась на месте от тяжелых травм. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу.

По информации следствия, 3 мая 2025 года подозреваемый, находясь в своей квартире во втором микрорайоне Пыть-Яха, поссорился с матерью 1957 года рождения и нанес ей множественные удары руками и ногами по голове и телу.

После этого злоумышленник попытался причинить вред самому себе. Его госпитализировали. Стражи порядка возбудили уголовное дело. В ходе расследования будут установлены все обстоятельства преступления.