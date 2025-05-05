Житель ХМАО до смерти избил мать в ходе ссоры

Житель Пыть-Яха во время ссоры жестоко избил свою мать. Женщина скончалась на месте от тяжелых травм. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу.
По информации следствия, 3 мая 2025 года подозреваемый, находясь в своей квартире во втором микрорайоне Пыть-Яха, поссорился с матерью 1957 года рождения и нанес ей множественные удары руками и ногами по голове и телу.
После этого злоумышленник попытался причинить вред самому себе. Его госпитализировали. Стражи порядка возбудили уголовное дело. В ходе расследования будут установлены все обстоятельства преступления.
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