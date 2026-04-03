Житель Херсонской области предстанет перед судом за шпионаж и госизмену

Прокуратура Херсонской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя по статьям — шпионаж и государственная измена. Преступления и расследованы сотрудниками УФСБ России по региону.

По версии следствия, обвиняемый, будучи гражданином Украины, весной 2022 года установил контакт с представителями украинской разведки с целью сбора и передачи сведений о передвижении российских военных.

По данным следствия, будучи гражданином Украины в 2022 году, обвиняемый связался с представителями украинской разведки. С ноября 2022 по май 2023 он собирал и передавал данные о местах дислокации российской военной техники и личного состава.

С мая 2023 года по январь 2024 года, уже будучи гражданином России, он продолжал собирать и передавать информацию о местоположении российских военных и техники.

