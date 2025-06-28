Житель Хабаровска предстанет перед судом по делу о контрабанде рогов на 7 млн рублей

Водитель автобуса из Хабаровска ответит в суде за попытку контрабанды крупной партии рогов сайгаков. Об этом сообщил TranssibInfo со ссылкой на региональную прокуратуру.

По информации надзорного ведомства, мужчина намеревался незаконно вывести из России более 750 рогов редкого животного, рыночная стоимость которых приближается к семи миллионам рублей.

По версии следствия, злоумышленник спрятал запрещенный груз в специально оборудованном тайнике рядом с топливным баком автобуса, поместив рога в обычные картонные коробки. Было возбуждено уголовное дело, материалы которого уже направили в суд.