Житель Екатеринбурга зарезал незнакомца ножом и получил 10 лет колонии

Суд Екатеринбурга вынес приговор 42-летнему местному жителю, обвиняемому в убийстве. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на СК РФ по региону.

Трагедия произошла вечером 6 июля на улице Ангарской. По версии следствия, фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступил в конфликт с незнакомцем. Злоумышленник схватил нож и нанес оппоненту смертельное ранение.

Мужчине назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы. Срок он проведет в колонии строгого режима.