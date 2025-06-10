Житель Екатеринбурга получил почти 12 лет колонии за продажу наркотиков в ЯНАО

Салехардский городской суд признал жителя Екатеринбурга виновным в сбыте наркотических веществ и отмывании доходов, полученных преступным путем. Фигуранту назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет и 10 месяцев. Об этом сайту Ura.ru сообщили в пресс-службе прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа.
По информации правоохранителей, в мае 2023 года подсудимый вместе с подельницей продал в Салехарде и Лабытнангах синтетические вещества общим весом больше 190 граммов.
Вырученные деньги в размере 82 тысяч рублей ранее были переведены из криптовалюты «Лайткоин». Суд также постановил конфисковать телефоны обвиняемого и изъятые денежные средства.
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