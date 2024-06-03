Житель Екатеринбурга обманом выманил у 19-летней девушки 14 млн рублей

В Екатеринбурге суд рассмотрит дело 21-летнего парня, который обманом выманил у 19-летней девушки крупную сумму денег, принадлежавшую ее родителям. Об этом сообщил сайт URA.RU со ссылкой на прокуратуру города.

Молодой человек познакомился со своей жертвой в социальных сетях в 2023 году. Установив с ней доверительные отношения, он убедил девушку передать ему личные сбережения ее родителей. Таким образом отец девушки лишился 14 миллионов рублей.

Уголовное дело направили в Кировский районный суд для рассмотрения по существу.