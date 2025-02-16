Житель Черкесска примкнул к боевикам и попался силовикам

В Черкесске силовики задержали ранее судимого мужчину, вступившего в ряды террористической организации и планировавшего покинуть Россию после обучения диверсионному делу. Об этом РИА «Новости» сообщили в правоохранительных органах.

Силовики установили, что житель Черкесска связался с куратором террористической организации через Telegram и пожелал вступить в ее ряды. Он записал на камеру, как приносят присягу, и переслал видео представителям террористов.

После этого мужчина прошел обучение диверсионному и минно-взрывному делу, а также обращению со стрелковым оружием, которые ему прислали боевики. Затем он планировал покинуть страну.

Против задержанного завели уголовное дело по статьям «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности» и «Участие в деятельности организации, признанной террористической». Ранее мужчину уже судили по статьям по краже и нарушении ПДД.

С начала 2025 года в России предотвратили 23 теракта, заявляли в Национальном антитеррористическом комитете.