Житель Бурятии убил соседа на глазах семьи

Житель Бурятии убил многодетного отца на глазах у его семьи

Фото: РИА «Новости»

Житель Бурятии застрелил соседа на глазах его семьи. Глава региона Алексей Цыденов сообщил в Telegram-канале, что взял дело под свой личный контроль.

ЧП произошло в городе Бабушкин. По предварительным данным, убийству предшествовал бытовой конфликт.

«По данным фактам обращались в полицию, но не было принято необходимых мер. МВД в настоящее время проводит служебную проверку. По каждому факту угрозы и остальных действий, предшествующих преступлению, примут правовые решения», — написал Цыденов.

Глава республики отметил, что СК завел уголовное дело и пообещал, что все виновные понесут заслуженное наказание.

«Уполномоченный по правам человека Ю. В. Жамбалова  будет сопровождать дело и окажет семье погибшего необходимую помощь», — добавил он.

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