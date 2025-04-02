Житель Благовещенска с почти сотней штрафов устроил ночные гонки по тротуарам

В Благовещенске завели уголовное дело на водителя ГАЗ-24, который ночью прокатился по тротуарам в центре города. У него обнаружили 98 нарушений ПДД в течении года, сообщили в пресс-службе УМВД России по Амурской области.

По данным ведомства, нарушителю 24 года. Опасный заезд по тротуарам он устроил в районе улиц Зейской и Островского.

На опубликованных полицией кадрах видно, как мужчина съезжал с лестницы рядом с одним из зданий.

Ранее молодой человек уже неоднократно попадался полицейским за подобные нарушения. За последний год у него накопилось 98 штрафов за различные нарушения ПДД.

Сейчас автомобиль лихача поместили на охраняемую стоянку. В отношении молодого человека возбудили уголовные дела по статье о действиях, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств. Ему грозит до двух лет лишения свободы.