Житель Березовского признал вину в пьяном ДТП с другом

В Березовском 40-летнего мужчину будут судить после пьяного ДТП, в котором его друг получил тяжкий вред здоровью. Обвиняемый полностью признал вину, передает Сiбдепо .

Прокуратура Березовского направила в городской суд уголовное дело в отношении 40-летнего мужчины. Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения без права управления, сообщили в полиции Кузбасса.

По версии следствия, в мае 2026 года мужчина пьяным сел за руль Chevrolet Lacetti и взял с собой пассажира. Во время поездки он превысил безопасную скорость, потерял управление, съехал на обочину и врезался в дерево.

В результате аварии пассажир, который был другом водителя, получил тяжкий вред здоровью. Фигурант полностью признал вину. По этой статье ему грозит до семи лет лишения свободы.