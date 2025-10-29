Жестоко убившую троих детей мать из Канска отправили на принудительное лечение

Жительницу Канска, которая убила троих своих детей, суд отправил на принудительное лечение. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Красноярского края.

«Вынося постановление, Красноярский краевой суд признал, что женщина совершила деяние в состоянии невменяемости. В связи с этим она была освобождена от уголовной ответственности, но не от принудительных мер медицинского характера», — заявили в ведомстве.

В итоге ее определят в психиатрический стационар специализированного типа, где врачи будут пристально наблюдать за пациенткой.

Страшное убийство произошло в апреле этого года. Судебная экспертиза позже подтвердила, что из-за психического расстройства мать, расправшившаяся со своими детьми, не могла отвечать за свои действия и контролировать их.

Четырехлетнюю дочь она задушила, а восьмилетнего и семимесячного сыновей зарубила топором. Очевидцем случившегося стал четвертый, семилетний сын. Вместе с ним мать отправилась к своим родителям, где тот рассказал о случившемся, напомнили в региональном СКР.