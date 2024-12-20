Жену ветерана СВО убедили купить сломанную машину за 4,6 млн рублей

Сотрудники автосалона в Свердловской области убедили ветерана СВО и его жену взять кредит на машину с дефектами. Семье придется выплатить банку 4,6 миллиона рублей, сообщила «КП-Екатеринбург» .

Супруги ездили с механической коробкой передач. Во время службы на Луганском направлении мужчина из-за осложнений атеросклероза лишился ноги, и авто пришлось заменить. Пострадавшие пришли в автосалон на улице Рябинина в Екатеринбурге, чтобы купить машину с автоматической коробкой передач по программе трейд-ин. Их консультировали несколько сотрудников, но каждый настаивал на выборе одной и той же машины — белой Lada Vesta 2024 года за 1 750 000 рублей.

Супруги отпирались, ведь на ее покупку пришлось бы взять кредит. Мужу банк отказал в ссуде, тогда консультант предложил оформить его на жену.

«Я рассмеялась, мол, какой мне кредит с пенсией в 15 тысяч. Но менеджеры нарочно указали в анкете, что я самозанятая с ежемесячным доходом в 300 тысяч рублей», — сказала она.

Во время покупки семья видела машину лишь на экране. Вживую ее показали уже после многочасового оформления. Оказалось, что авто имеет пробег 20,4 тысячи километра, другую цену, владельца в техпаспорте, износ элементов подвески, тормозной системы и рулевого управления. Условия кредита семья тоже узнала только дома — его оформили на восемь лет, и с переплатой стоимость машины составит 4,6 миллиона рублей.

Это не единственная применяемая автосалонами схема обмана. Россиянка подала в суд, потому что получила от продавцов машины купон на покраску деталей, но мастера отказались без доплаты возвращать авто.