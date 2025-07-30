Женщину задержали за кражу рюкзака у пассажира в петербургском аэропорту Пулково

Транспортные полицейские раскрыли дело о краже в Пулково. Об этом сайту Piter.TV сообщили в Линейном отделе МВД России в аэропорту.

По информации правоохранителей, пассажир рейса Чэнду — Санкт-Петербург обратился в дежурную часть с жалобой на пропажу детского ранца с личными вещами. Ущерб составил около 19 тысяч рублей.

Женщина, проходящая фигуранткой уголовного дела за аналогичное преступление, заметила рюкзак, оставленный пассажиром на скамейке. В рюкзаке были сувениры из Восточной Азии и планшет.

Против злоумышленницы возбудили уголовное дело о краже. Подозреваемой избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.