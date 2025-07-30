Женщину задержали за кражу рюкзака у пассажира в петербургском аэропорту Пулково
Транспортные полицейские раскрыли дело о краже в Пулково. Об этом сайту Piter.TV сообщили в Линейном отделе МВД России в аэропорту.
По информации правоохранителей, пассажир рейса Чэнду — Санкт-Петербург обратился в дежурную часть с жалобой на пропажу детского ранца с личными вещами. Ущерб составил около 19 тысяч рублей.
Женщина, проходящая фигуранткой уголовного дела за аналогичное преступление, заметила рюкзак, оставленный пассажиром на скамейке. В рюкзаке были сувениры из Восточной Азии и планшет.
Против злоумышленницы возбудили уголовное дело о краже. Подозреваемой избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.
Тело россиянина с пакетом на голове нашли в лесу в Турции. Рядом была записка
Число россиян с миллионной зарплатой выросло вдвое за два года. Почему так вышло
В Раде узнали о команде Трампа «разобраться» с Зеленским
Росгвардия задержала находящегося в розыске жителя Мытищ
Котельные и тепловые сети модернизируют в Коломне и Озерах до конца лета
Пожарные потушили возгорание в доме на Пионерской улице в Воскресенске
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте