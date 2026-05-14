Женщину задержали по подозрению в краже одежды на 130 тысяч рублей в Петербурге

В Центральном районе Санкт-Петербурга наряд Росгвардии задержал женщину, пытавшуюся похитить одежду из магазина. Об этом сообщила «Мойка78» со ссылкой на пресс-службу вневедомственной охраны.

По предварительным данным, посетительница надела на себя несколько дорогих вещей в торговом зале магазина одежды. Продавец-консультант был введен в заблуждение: гражданка сообщила, что за покупки расплатится ее муж, который вот-вот придет. Однако супруг так и не появился. Женщина оттолкнула сотрудницу магазина и выбежала на улицу, не оплатив товары на 132 тысячи рублей.

Персонал догнал нарушительницу, но она попыталась вырваться и сопротивлялась. Прохожие сообщили о происшествии в правоохранительные органы. На место прибыли росгвардейцы, после чего женщину доставили в отдел полиции, а похищенное изъяли.