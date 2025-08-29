Женщину осудили в Екатеринбурге за кражу денег у пенсионерок под видом соцработника

Установлено, что фигурантка пришла в квартиру к 65-летней местной жительнице. Во время чаепития она добавила снотворное в напиток женщины и похитила 50 тысяч рублей, пока та спала. Впоследствии злоумышленница направилась к другой пенсионерке, у которой украла ту же сумму.

Мошенницу задержали. Ей назначили лишение свободы на пять лет и три месяца в колонии общего режима со штрафом в 100 тысяч рублей.