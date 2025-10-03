Женщину, которая числилась в федеральном розыске, задержали в Нижегородской области

В городе Павлово Нижегородской области сотрудники полиции задержали 29-летнюю женщину, находившуюся в федеральном розыске. Ее поймали возле одного из частных домов на улице 1-я Северная, написало НИА «Нижний Новгород» .

Женщина ранее была приговорена условно за торговлю имуществом, добытым незаконным путем. Однако она нарушила судебные предписания, не проходила надзор у правоохранительных органов и вела асоциальный образ жизни.

Поскольку она продолжала игнорировать постановление суда, было решено заменить условное наказание на реальное лишение свободы. После ареста женщина была помещена в изолятор временного содержания.

В настоящее время сотрудники полиции проверяют информацию о ее возможной причастности к другому преступлению, совершенному в Нижегородской области.