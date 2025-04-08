Женщину из Златоуста отправили в колонию за убийство бездомного трубой
Суд города Златоуста признал местную жительницу виновной в жестоком убийстве бездомного. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на представителей прокуратуры Челябинской области.
По данным надзорного ведомства, потерпевший жил в коридоре общежития и отказывался покидать помещение. На этой почве в сентябре 2024 года у него произошел конфликт с обвиняемой.
Обвиняемая избила мужчину руками и ногами, а затем взяла отрезок металлической трубы и несколько раз ударила жертву по голове. От полученных травм бродяга скончался на месте.
Женщина частично признала свою вину. Суд приговорит ее к шести годам и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима.
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