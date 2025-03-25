Женщину из Воткинска осудили за убийство сожителя

В городе Воткинск состоялся суд над 50-летней местной жительницей, которую признали виновной в убийстве своего сожителя. Об этом сообщил сайт izhlife.ru со ссылкой на Объединенную пресс-службу судов Удмуртии.
Летом прошлого года во время конфликта подсудимая в состоянии алкогольного опьянения ударила мужчину ножом в шею. Ранение сонной артерии привело к потере крови, и потерпевший скончался.
Фигурантка не признала вину, настаивая на том, что случайно ранила мужчину, защищаясь от него. Но у следствия не нашлось доказательств в ее пользу. Суд вынес приговор — восемь лет и один месяц лишения свободы в колонии общего режима.
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