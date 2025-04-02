Женщину из Ижевска задержали за покушение на убийство сына

Сотрудники правоохранительных органов задержали 47-летнюю жительницу Ижевска по подозрению в покушении на убийство. Жертвой расправы едва не стал ее 20-летний сын. Об этом сообщил сайт izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу Следственного управления СКР по Удмуртии.