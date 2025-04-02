Женщину из Ижевска задержали за покушение на убийство сына

Сотрудники правоохранительных органов задержали 47-летнюю жительницу Ижевска по подозрению в покушении на убийство. Жертвой расправы едва не стал ее 20-летний сын. Об этом сообщил сайт izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу Следственного управления СКР по Удмуртии.

По информации ведомства, вечером 28 марта пьяная женщина поссорилась с сыном и напала на него с кухонным ножом. Молодой человек смог убежать, врачи оказали ему своевременную медицинскую помощь.

Злоумышленницу задержали 31 марта. Фигурантка дела не признала вину. Следователи допросили свидетелей, назначили экспертизы, проверили показания на месте. Вскоре суд изберет задержанной меру пресечения.

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