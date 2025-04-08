Женщину из Челябинской области задержали за убийство мужа 12 лет назад

В Озерске (Челябинская область) задержали местную жительницу, которая убила своего мужа более 12 лет назад. Об этом Ura.ru сообщили в пресс-службе регионального Следственного управления СК.

«В Челябинской области заключена под стражу местная жительница, обвиняемая в убийстве мужа, совершенном более 12 лет назад», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Преступление произошло в 2013 году в доме по улице Музрукова. Женщина поссорилась с мужем и ударила его молотком по голове. От полученной травмы мужчина скончался на месте. Чтобы скрыть следы преступления, женщина вывезла тело в лес. Труп обнаружили спустя две недели на дороге Касли — Верхний Уфалей.

Более 12 лет преступление оставалось нераскрытым. На тот момент экспертиза не позволила установить причину смерти мужчины. Благодаря повторной экспертизе и дополнительному изучению материалов дела удалось определить виновную.