Женщину из Белоруссии признали виновной в попытке распространения наркотиков на территории ЯНАО

В ЯНАО суд вынес приговор гражданке Белоруссии, которая была задержана с крупной партией наркотиков. Об этом рассказал сайт Ura.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.

Следствие выяснило, что еще в сентябре этого года женщина познакомилась с неустановленным лицом через интернет. Ей предложили сбывать наркотики за вознаграждение. После получения запрещенных веществ она должна была разложить их по тайникам на территории Губкинского.

Во время задержания полицейские нашли у обвиняемой 116 свертков запрещенных веществ. Суд назначил ей наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии общего режима.