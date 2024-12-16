Женщину из Белоруссии признали виновной в попытке распространения наркотиков на территории ЯНАО

В ЯНАО суд вынес приговор гражданке Белоруссии, которая была задержана с крупной партией наркотиков. Об этом рассказал сайт Ura.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.
Следствие выяснило, что еще в сентябре этого года женщина познакомилась с неустановленным лицом через интернет. Ей предложили сбывать наркотики за вознаграждение. После получения запрещенных веществ она должна была разложить их по тайникам на территории Губкинского.
Во время задержания полицейские нашли у обвиняемой 116 свертков запрещенных веществ. Суд назначил ей наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии общего режима.
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