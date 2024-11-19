Женщину будут судить в Челябинске за организацию притона

В Челябинске будут судить женщину, которую обвинили в организации притона для оказания сексуальных услуг. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.
На протяжении трех лет, с 2021 по 2024 годы, женщина под видом СПА-салона управляла борделем. Она нанимала женщин, которые были готовы вступать с мужчинами в сексуальные отношения за деньги. А также находила клиентов и организовывала их встречи.
Теперь хозяйку борделя ждет суд, ей грозит до пяти лет заключения.
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