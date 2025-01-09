Женщина зарезала спящего сожителя в Тюменской области

Жительница города Ишима ответит в суде за убийство 51-летнего возлюбленного. Об этом сообщает сайт Ura.ru со ссылкой на представителей прокуратуры Тюменской области.

По данным надзорного ведомства, в ноябре 2024 года между 34-летней обвиняемой и ее сожителем вспыхнул бытовой конфликт на фоне распития алкогольных напитков. Фигурантка дождалась, когда мужчина уснет на диване, схватила нож и ранила обидчика в область шеи.

Повреждение оказалось смертельным. Потерпевший погиб на месте. Сейчас стражи порядка завершили расследование дела. Вскоре подсудимой огласят приговор.