Женщина предстанет перед судом по делу об организации пункта выдачи наркотиков в Петербурге

В Санкт-Петербурге перед судом предстанет 33-летняя жительница Уфы, обвиняемая в незаконном сбыте наркотиков. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на данные городской прокуратуры.

По версии следствия, женщина с ноября прошлого года действовала в составе преступной группы. Она отвечала за поиск и аренду помещения для выдачи заказов, а также лично выдавала запрещенные вещества клиентам и передавала деньги в общую кассу.

Пункт находился на Моховой улице. В ходе обысков там обнаружили около сотни свертков с растительным веществом и галлюциногенными грибами. Фигурантке грозит до 15 лет лишения свободы.