Женщина погибла в Кемерове, спасаясь от хозяйки жилья с ножом

СК: женщина выпала из окна и погибла, убегая от хозяйки квартиры в Кемерове

В Кемерове женщина погибла, упав с балкона пятого этажа после того, как хозяйка квартиры угрожала ей расправой. Трагедия произошла 8 марта, сообщила пресс-служба СК по Кемеровской области — Кузбассу.

По версии следствия, 27-летняя женщина снимала квартиру у ранее судимой жительницы Кемерова. В праздничный выходной хозяйка жилплощади пришла домой к квартирантке и стала требовать с нее арендную плату.

Потом она схватила нож и стала угрожать напуганной съемщице. Под действием угроз девушка выпала с балкона многоэтажки. После падения с высоты она получила серьезные травмы. Пострадавшая умерла в больнице, не приходя в сознание.

Хозяйка квартиры поспешила скрыться с места происшествия. Подозреваемую уже задержали, суд отправил ее в СИЗО. Следователи завели уголовное дело по статье «Убийство». Расследование продолжается.

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