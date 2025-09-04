Женщина ответит в суде за организацию подпольного борделя под видом отеля в Петербурге

Материалы уголовного дела, возбужденного в отношении 46-летней жительницы Ленинградской области, направили в суд для рассмотрения по существу. Ее обвинили в организации подпольного борделя. Об этом сообщил «Петроград» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города.
По данным следствия, фигурантка открыла на Чкаловском проспекте отель, в котором, помимо сдачи номеров, предоставлялись интим-услуги. Женщина работала администратором и координировала деятельность вовлеченных лиц.
Преступную схему пресекли сотрудники правоохранительных органов в январе 2025 года. В ближайшее время бизнесвумен предстанет перед судом.
