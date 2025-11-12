Женщина напала с ножом на возлюбленного во время ссоры из-за финансов в Горно-Алтайске

В Горно-Алтайске в больницу поступил 34-летний мужчина с ножевым ранением в поясничной области. Он рассказала, что на него напала 35-летняя гражданская супруга. Об этом сообщила «Свободная Пресса» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Республике Алтай.

По данным ведомства, ссора вспыхнула из-за разногласий по поводу семейного бюджета. Мужчина, будучи сильно пьяным, обвинял сожительницу в нерациональных тратах и оскорблял ее. В ответ на агрессию женщина схватила кухонный нож и нанесла один удар, после чего сама вызвала скорую помощь. Пострадавшего доставили в больницу, где врачи обнаружили у него повреждения внутренних органов.

Против нападавшей возбудили уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с использованием предмета в качестве оружия. Она признала свою вину.