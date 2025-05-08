Женатый на украинке таксист из Москвы подпал под дело о госизмене

Женатый на украинке таксист из Москвы стал фигурантом уголовного дела о госизмене. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости» .

Мужчину зовут Владимир С. Ему 50 лет. Изначально его задержали за мелкое хулиганство. Произошло это еще 18 марта. После задержания в качестве меры наказания он получил 15 суток административного ареста.

Но затем — следующие полтора месяца — арест постоянно продлевали, отметил источник Telegram-канала. Делалось это, по его словам, под «надуманными предлогами».

«От той же нецензурной брани на улице до неповиновения полиции, 30 апреля обвинили в госизмене и арестовали уже по уголовной статье. Что именно ему вменили по уголовному делу, неизвестно, дела о госизмене обычно засекречены», — добавил собеседник «Осторожно, новости».

По данным Telegram-канала, Владимир был женат на жительнице украинского Кривого Рога. До 2022 года они жили в Ховрине. Когда начала спецоперация, супруга таксиста уехала из России. Сейчас ее профили в соцсетях закрыты, но в оформлении аккаунтов есть изображения в поддержку Украины.