Железнодорожники попытались слить тысячу литров топлива на станции Пери в Ленобласти

Транспортная полиция Ленинградской области предотвратила хищение дизельного топлива на станции Пери. Двое сотрудников железной дороги были задержаны, сообщили в УТ МВД России по СЗФО, написал Piter.TV .

Используя подготовленную пластиковую емкость объемом в тысячу литров, они слили из топливной системы тепловоза 460 килограммов топлива. Однако завершить преступление им не удалось — их задержали. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ, и им было предъявлено обязательство о явке.