Жалобу о ликвидации фонда Ройзмана рассмотрят в закрытом режиме

Свердловский областной суд рассмотрит апелляцию представителей фонда бывшего мэра Евгения Ройзмана* о ликвидации их организации в закрытом судебном заседании. Об этом сообщил ТАСС .

«Продолжить рассмотрение в закрытом режиме», — заявил судья.

Ранее региональное управление Минюста обратилось в Октябрьский районный суд Екатеринбурга с требованием закрыть фонд Ройзмана*. Основанием для иска стали нарушения законодательства, выявленные в ходе проверки осенью 2024 года. В апреле этого года суд удовлетворил иск и приказал ликвидировать организацию.

Представители фонда не согласились с этим решением, поэтому подали иск в Арбитражный суд Свердловской области, требуя отменить акт проверки Минюста от 25 октября 2024 года. Суд отклонил эти требования, оставив решение о ликвидации в силе.

Ранее прокуратура Свердловской области пыталась обжаловать приговор Евгению Ройзману* по делу о дискредитации армии России. Уголовное дело против чиновника возбудили в августе 2022 года.

*Внесен Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.