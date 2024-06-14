Зеленоградский серийный убийца выйдет из тюрьмы после 22 лет заключения

РИА «Новости»: маньяк Гриценко из Зеленограда выйдет на свободу

Фото: РИА «Новости»

Маньяк Юрий Гриценко, известный как «зеленоградский Чикатило», выйдет на свободу 14 июня. Мужчина 22 года отбывал в тюрьме наказание за убийства, сообщило РИА «Новости».

Первое убийство Гриценко совершил в возрасте 31 года, в 1993 году. За преступление его осудили на девять лет, но он вышел из колонии за примерное поведение уже в 2000 году. После освобождения маньяк продолжил убивать людей. В 2001 году Гриценко задержали после нападения на очередную женщину. На этот раз в колонии он вел себя агрессивно и пытался устроить бунт.

По данным агентства, мужчина был женат, у него двое детей. Выйти на свободу он сможет в том случае, если врачи подтвердят его психическое здоровье. Если Гриценко признают невменяемым, его поместят в психиатрическую клинику.

Ранее в Челябинске судили «смолинского маньяка». Мужчина в течение 14 лет удерживал в плену девушку. В доме задержанного правоохранители нашли расчлененные останки еще одной женщины.

Багреева: Москва показала самый низкий уровень безработицы среди мегаполисов G20

Трудности перевода. Как не потерять деньги в киргизских банках после санкций США

«Началось веселье». Жителей «Новых Ватутинок» закошмарил бегающий голым сосед

Завод по выпуску комплектующих для нефтяной и газовой отраслей появится в ЗелАО

Доллар улетел, но обещал вернуться. Что произошло с Мосбиржей и почему валюта подорожала

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте