Застреливший убийцу Михаила Круга лидер ОПГ «Тверские волки» женился в колонии

Telegram-канал Shot: последний лидер ОПГ «Тверские волки» Осипов сменил фамилию

Фото: РИА «Новости»

Последний лидер ОПГ «Тверские волки» Александр Осипов по кличке Младший Волк женился в колонии и взял фамилию супруги. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Таким образом 47-летний преступник, отбывающий пожизненный срок, хочет психологически дистанцироваться от старых грехов перед новыми судебными заседаниями, рассказал собеседник канала. Теперь заключенного зовут Александр Ширшов.

Супругой арестанта стала 39-летняя жительница поселка Троицкий Свердловской области. Она работала секретаршей в различных судах региона. На свидания к Младшему Волку она начала ходить, когда он находился в ИК-56 «Черный беркут». Позже его этапировали в хабаровскую «Снежинку».

Уже будучи в колонии, в 2019 году Ширшов признался, что весной 2003-го застрелил и закопал в лесу бандита Дмитрия Веселова, который убил Михаила Круга. Ранее стало известно, что шестерых членов банды «Тверские волки» будут судить за расправу над криминальным авторитетом из чеченской диаспоры.

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