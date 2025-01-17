Застреливший убийцу Михаила Круга лидер ОПГ «Тверские волки» женился в колонии

Последний лидер ОПГ «Тверские волки» Александр Осипов по кличке Младший Волк женился в колонии и взял фамилию супруги. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Таким образом 47-летний преступник, отбывающий пожизненный срок, хочет психологически дистанцироваться от старых грехов перед новыми судебными заседаниями, рассказал собеседник канала. Теперь заключенного зовут Александр Ширшов.

Супругой арестанта стала 39-летняя жительница поселка Троицкий Свердловской области. Она работала секретаршей в различных судах региона. На свидания к Младшему Волку она начала ходить, когда он находился в ИК-56 «Черный беркут». Позже его этапировали в хабаровскую «Снежинку».

Уже будучи в колонии, в 2019 году Ширшов признался, что весной 2003-го застрелил и закопал в лесу бандита Дмитрия Веселова, который убил Михаила Круга. Ранее стало известно, что шестерых членов банды «Тверские волки» будут судить за расправу над криминальным авторитетом из чеченской диаспоры.