Застрелившего водителя скорой в Домодедове отправили в колонию на семь лет

СК: жителя Домодедово отправили на 7 лет в колонию за убийство водителя скорой

Суд Домодедова приговорил 56-летнего местного жителя к семи годам колонии строгого режима за убийство водителя скорой помощи и незаконное хранение взрывного устройства. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

По данным следствия, ночью 2 февраля в микрорайоне Востряково между осужденным, находящимся в пьяном виде, и сотрудником скорой помощи произошла ссора. В ходе конфликта мужчина выстрелил в водителя скорой.

Также в 2017 году осужденный незаконно приобрел ручную осколочную гранату Ф-1 на интернет-аукционе, которую незаконно хранил у себя дома. Ее оперативники обнаружили во время обыска.

«Приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок в семь лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — сообщили в ведомстве.

Ранее 360.ru публиковал кадры конфликта между мужчинами, который закончился гибелью 33-летнего водителя скорой помощи.