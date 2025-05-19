Застолье закончилось поножовщиной и больницей на улице Композиторов в Петербурге

Распитие алкогольных напитков обернулось тяжелым ранением для жителя Санкт-Петербурга, а для его знакомого — уголовным делом. Происшествие случилось 17 мая в многоквартирном доме на улице Композиторов. Об этом сообщил сайт Piter.TV .

Согласно предварительным данным, около 22:00 в ходе ссоры, возникшей после совместного употребления спиртного, 33-летний гость нанес хозяину квартиры удар кухонным ножом в живот. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии с проникающим ранением брюшины и сопутствующими повреждениями.

Задержанный заявил, что действовал в целях самозащиты, так как якобы подвергся нападению со стороны хозяина квартиры и его супруги. Сейчас злоумышленник находится под стражей, а следственные органы ведут расследование.