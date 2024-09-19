Заставившего подчиненного красить катер подполковника ФСИН арестовали в Волгограде

Суд арестовал замначальника волгоградского филиала одного из федеральных казенных учреждений, сообщила пресс-служба регионального СК. Против него возбудили уголовное дело по статье о злоупотреблении должностными полномочиями.

Следствие установило, что в апреле этого года фигурант дела отправил двух своих подчиненных красить моторный катер, фактически принадлежавший ему. Сотрудники работали месяц, получая зарплату из бюджета.

«По указанию подследственного в табель учета рабочего времени вносились ложные сведения, согласно которым якобы все это время отсутствующие несли службу на своих рабочих местах», — уточнили в пресс-службе СК.

Когда арестованный узнал, что о его схеме узнали правоохранители, выставил катер на продажу в интернете. Судно оценили в четыре миллиона рублей, суд наложил на него арест.

Вечером 19 сентября суд продлил срок ареста бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову. Он пробудет под стражей до 23 декабря.