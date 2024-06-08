Замгубернатора Тюменской области арестовали по делу о взятке

Суд арестовал замгубернатора Тюменской области Вахрина на два месяца

Басманный суд арестовал заместителя губернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина почти на два месяца. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

«Срок заключения под стражу составил один месяц 29 суток, до 06.08.2024 года», — указали в сообщении.

По данным суда, Вахрин стал подозреваемым по уголовному делу по статье «Получение взятки в особо крупном размере».

Накануне два месяца ареста получил бывший заместитель губернатора Краснодарского края Сергей Власов, его подозревают в получении взятки в размере 1,3 миллиона рублей. О задержании экс-замгубернатора стало известно 24 мая.

Также стало известно об аресте по делу о взятке заместителя начальника УФСИН России по Московской области Владимира Талаева.

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