Замглавы управления по вопросам миграции арестовали в Омской области | 360°

Криминал 28 апреля 2024, 11:24 Замглавы управления по вопросам миграции арестовали в Омской области РИА «Новости»

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Заместителя главы управления по вопросам миграции МВД России по Омской области заподозрили в получении взятки и превышении должностных полномочий, суд арестовал его на два месяца. Об этом сообщила пресс-служба главка СК России по Омской области.

По версии следствия, обвиняемый выдал разрешения на временное проживание в России нескольким иностранным гражданам за взятки.

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«Следственное управление СК России по Омской области в результате совместной работы с УФСБ России по региону завело уголовное дело в отношении заместителя руководителя областного управления по вопросам миграции УМВД России», — отметили в пресс-службе.

СК ведет расследование по статьям о получении взятки и превышении должностных полномочий». Фигуранту избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Правоохранители проводят следственные действия, направленные на установление всех причастных лиц.

Ранее Следком сообщил о раскрытии дела о фиктивной регистрации мигрантов в Москве.