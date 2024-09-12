Замглавы Росгвардии по Крыму отправили в СИЗО

Заместителя начальника Росгвардии по Крыму и Севастополю Виталия Салманова заподозрили в превышении полномочий и арестовали. Об этом в Telegram-канале сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

«Арестован по обвинению в превышении должностных полномочий (часть 3 статьи 286 УК РФ)», — уточнил он.

Хинштейн добавил, что Салманова взяли под стражу в результате успешной операции ФСБ. В ней также приняли участие сотрудники службы собственной безопасности Росгвардии.

«Еще в июне 2022 года был заключен госконтракт на ремонт казармы спецназа ценой в 20 миллионов рублей. Хотя работы были выполнены не полностью, полковник полиции Салманов подписал акты и осуществил приемку контракта», — подчеркнул депутат.

По его словам, своими действиями замначальника Росгвардии по Крыму причинил ущерб бюджету в полтора миллиона рублей.

Салманова, сообщил ТАСС источник, арестовали на два месяца.

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