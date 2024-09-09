Замглавы подмосковного УФСИН признался в коррупции

Замначальника УФСИН по Московской области Владимир Талаев дал признательные показания по уголовному делу о получении взятки. Об этом со ссылкой на судебные документы сообщило РИА «Новости» .

По ходатайству следствия Тверской суд Москвы отправил Талаева под стражу.

Его защита при рассмотрении апелляционной жалобы на арест указывала, что оснований полагать, что он мог бы воздействовать на свидетелей, нет, потому что фигурант дал признательные показания.

Судя по картотеке инстанции, Талаеву инкриминируют получение взятки в крупном размере. По этой статье замглавы подмосковного УФСИН грозит до 12 лет лишения свободы.

По версии следствия, Талаев, предварительно договорившись с другими фигурантами, получил деньги действующего в интересах ООО «РЗН ФУД». Размер взятки превышает 800 тысяч рублей.