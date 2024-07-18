Замглавы депздрава Орловской области заподозрили в превышении полномочий

Заместителя руководителя департамента здравоохранения Орловской области Светлану Жирову заподозрили в халатности и превышении должностных полномочий, против нее завели уголовное дело. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Следователи ведут производство по статьям «Халатность» и «Превышение должностных полномочий». Подозреваемую на данный момент не задерживали и не отстраняли от должности.

«Дело завели в 2023 году, его расследует управление Следственного комитета по Орловской области», — заявили в ведомстве.

Согласно сведениям на сайте правительства региона, в настоящее время Жирова занимает пост начальника финансово-экономического управления — заместителя руководителя департамента здравоохранения Орловской области.

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