Замдиректору компании вынесли приговор за кражу BMW в Петербурге

Выборгский суд Санкт-Петербурга вынес приговор заместителю директора компании, признанному виновным в краже автомобиля BMW X5 xDrive40i стоимостью 7,5 миллиона рублей. Об этом написала Neva.Today .

Мужчина, воспользовавшись договором лизинга, похитил автомобиль, предварительно подготовившись: его знакомый арендовал похожую машину, снял регистрационные знаки и передал их замдиректора.

Он установил фальшивые номера на похищенный автомобиль и отвез его на стоянку, откуда подал заявление о краже. Впоследствии он был задержан правоохранительными органами.

В судебном заседании мужчина признал свою вину. Суд приговорил его к двум годам и двум месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а также назначил штраф в размере 300 тысяч рублей.