Замдиректора департамента Минтранса Луговенко отправили в СИЗО в Москве

Мещанский районный суд Москвы отправил под стражу заместителя директора департамента государственной политики в области городского пассажирского транспорта Министерства транспорта России Владимира Луговенко в СИЗО. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Суд отправил подозреваемого в СИЗО на два месяца. Его обвиняют в совершении преступления по статьям «Ограничение конкуренции» и «Превышение должностных полномочий».

Защита Луговенко просила суд избрать ему меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей, но в ходатайстве ей отказали.

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ задержали начальника Центра хозяйственного и сервисного обеспечения главка МВД по Челябинской области.

По версии следствия, с 2018 по 2023 годы офицер регулярно получал взятки от предпринимателя за попустительство при нарушениях и покровительство. Только по одному из инкриминируемых эпизодов он получил свыше миллиона рублей.