Закладчика синтетических наркотиков задержали в Ижевске
В Ижевске правоохранители задержали 33-летнего мужчину, обнаружив в кармане его одежды 15 свертков с синтетическим наркотиком. Об этом написал сайт udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу МВД Удмуртии.
Во время допроса задержанный признался, что работает розничным закладчиком в интернет-магазине. Перед поимкой он забрал наркотики в лесополосе у Сарапульского тракта.
По факту случившегося заведено уголовное дело. Теперь закладчику грозит до 15 лет лишения свободы.
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