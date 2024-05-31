Закладчика синтетических наркотиков задержали в Ижевске

В Ижевске правоохранители задержали 33-летнего мужчину, обнаружив в кармане его одежды 15 свертков с синтетическим наркотиком. Об этом написал сайт udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу МВД Удмуртии.

Во время допроса задержанный признался, что работает розничным закладчиком в интернет-магазине. Перед поимкой он забрал наркотики в лесополосе у Сарапульского тракта.

По факту случившегося заведено уголовное дело. Теперь закладчику грозит до 15 лет лишения свободы.