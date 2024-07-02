Заказчику и киллеру вынесли обвинительный вердикт в Москве спустя 12 лет после убийства

Присяжные заседатели вынесли обвинительный вердикт по делу организатора и исполнителя убийства предпринимательницы Ирины Зироян и ее охранника, сообщили в прокуратуре Москвы . По горячим следам раскрыть преступление не удалось, но спустя годы кепка, брошенная киллером, помогла вывести на след преступников.

Зироян и ее охранника расстреляли днем 1 марта 2012 года на выходе из ресторана на Варшавском шоссе. Сначала киллер выстрелил в женщину, потом — в охранника. Затем он подошел к лежавшей на асфальте пострадавшей и произвел контрольный выстрел в голову.

Предпринимательница погибла на месте, охранника доставили в больницу, но он скончался в тот же день. Его жизнь спасти не удалось.

«Спустя годы будет установлено, что на месте преступления присутствовал еще один фигурант — он наблюдал за окружающей обстановкой и „страховал“ киллера», — отметили в прокуратуре.

Выйти на след преступников удалось благодаря кепке, которую киллер оставил на месте преступления. После повторной молекулярно-генетической экспертизы специалисты обнаружили генотип мужского пола, а позже удалось установить и его принадлежность Тиграну Варданяну.

Когда исполнителя убийства задержали, он изобличил заказчика. Им оказался Эдуард Гареев, который решил убить Зироян за 100 тысяч долларов, чтобы получить долю в ее бизнесе. Реализовать его план согласился Варданян и еще один соучастник.

Уголовное преследование против последнего прекратили в связи с его смертью, уточнили в ведомстве.