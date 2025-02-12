Заказавшую убийство мужа московскую пенсионерку арестовали на два месяца

Московскую пенсионерку Галину Тимонину, которую обвинили в найме киллера для убийства мужа ради завладения имуществом при разводе, отправили в следственный изолятор на два месяца. Такое решение вынес Кунцевский районный суд по ходатайству следствия, сообщила объединенная пресс-служба судов столицы.

По версии следствия, желание избавиться от супруга появилось у пенсионерки во время бракоразводного процесса, когда речь зашла о разделе совместно нажитого имущества. Сама обвиняемая расправляться с мужем не захотела и решила нанять киллера.

В пресс-службе прокуратуры Москвы подчеркнули, что своей вины пенсионерка не признала и от дачи показаний отказалась. В ходе судебного процесса по избранию меры пресечения женщина потребовала, чтобы ее отправили под домашний арест. Но суд возражения обвиняемой не принял и отправил ее под стражу на два месяца.

О задержании занимающейся поисками киллера пенсионерки стало известно минувший вторник, 11 февраля. В пресс-службе столичного СК сообщили, что выполнить заказ согласился частный детектив, которого она наняла для сбора информации о муже. Но получивший аванс специалист обманул женщину, инсценировав убийство жертвы. Пенсионерку задержали в момент передачи остатка денег.