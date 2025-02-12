Задушил за зонт и проигрыватель. В Москве убийце вынесли приговор спустя 50 лет
В Москве вынесли приговор убийце, задушившему женщину 50 лет назад
Суд отправил в тюрьму 76-летнего мужчину, который полвека назад убил жительницу Москвы, чтобы похитить у нее проигрыватель, три вазы, зонт и кожаный чемодан. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.
Преступник напал на женщину 18 ноября 1976 года. За день до этого он пришел в квартиру к жертве на Ферганской улице под предлогом покупки модного тогда стереопроигрывателя Fidelitе, обнаружив ее объявление в газете «Вечерняя Москва».
Осмотревшись, злоумышленник пообещал вернуться на следующий день с деньгами. Однако вместо оплаты набросился на москвичку и задушил ее. Помимо проигрывателя, он похитил хрустальный сервиз и денежные средства, а после продал на Курском вокзале.
В квартире убийца оставил множество отпечатков пальцев, которые спустя годы и после проведения дополнительных экспертиз вывели на него следователей.
«С учетом позиции Кузьминской межрайонной прокуратуры суд окончательно назначил мужчине наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима», — заключили в пресс-службе прокуратуры Москвы.